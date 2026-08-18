Set detinguts a Lleida en el marc d'un operatiu policial per evitar nous incidents

LLEIDA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a la tarda a Lleida set persones, membres de la comunitat pakistanesa, en un dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous incidents, han informat fonts policials a Europa Press.
Els fets, que ha avançat el diari 'Segre', es van produir en el Parc sobre les Vies, després d'una manifestació convocada pel col·lectiu pakistanès per denunciar els robatoris dels quals diuen que estan sent víctimes en els seus negocis, comesos presumptament per menors de diverses nacionalitats.
Després de finalitzar aquesta manifestació, que va transcórrer sense incidents, la majoria dels allà congregats van abandonar la zona, a excepció d'unes 20 persones, a les quals la policia va instar a anar-se'n, però que van protagonitzar corredisses pels voltants i van tornar al parc malgrat les reiterades indicacions dels agents, han assenyalat les fonts consultades.
Finalment, sobre les 23.00 hores, algunes d'elles van ser localitzades portant pals i armes blanques, motiu pel qual set d'ells van quedar detinguts com a presumptes autors de delictes de desobediència a l'autoritat i desordres públics.
Amb la detenció d'aquests set joves s'eleven a 12 els detinguts a Lleida (4 dels quals menors d'edat) per la seva presumpta relació amb els incidents del cap de setmana passat.
En paral·lel a la investigació policial, fonts dels Mossos han assenyalat que des de l'Oficina de Relació amb la Comunitat (ORC) estan buscant interlocutors amb la comunitat pakistanesa per animar els seus membres a posar en coneixement els delictes de què puguin ser víctimes, però que no s'han atrevit a denunciar.