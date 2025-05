Set detinguts durant la celebració del FC Barcelona a la Rambla de Canaletes

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous a la nit set persones a la Rambla de Canaletes de la capital catalana durant la celebració del FC Barcelona després de guanyar el títol de Lliga contra l'Espanyol, informa la policia catalana en un comunicat.

D'aquests set, tres van ser detinguts per furt; altres tres per robatori violent o intimidació i un altre per una ordre policial, en un dispositiu en què va participar la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), la Brigada Mòbil (Brimo), fures --agents de paisà--, la unitat de drons i l'helicòpter.

El dispositiu es va gestionar al carrer per la figura del cap de torn regional operatiu i amb comandaments de la Divisió Regional de Dispositius en el Centre de Coordinació (Cecor), i els Mossos asseguren que l'ambient va ser de "celebració" sense incidents importants.