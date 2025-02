Serveis socials oferiran reubicar a persones sense llar que viuen en l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -

Serveis socials de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (Barcelona), Mossos d'Esquadra i Aena efectuaran aquest dimarts a la nit una actuació a l'Aeroport de Barcelona per oferir reubicar a persones sense llar, han informat fonts del consistori a Europa Press.

Segons ha avançat el diari 'Ara', es restringiran els accessos a la infraestructura i es desplegarà un dispositiu coordinat per Aena i que comptarà amb els serveis socials i la supervisió de Mossos per orientar i intentar reubicar a unes 160 persones que viuen entre les dues terminals i que, de negar-se, no seran expulsades.

Des de l'Ajuntament han confirmat "la presència d'un treballador social del consistori" que acompanyarà a Aena i els Mossos i afegeixen que, si bé el consistori s'encarrega d'atendre a les persones sense llar a la ciutat, l'assistència de les quals estan en la infraestructura correspon a la Generalitat.