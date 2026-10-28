El servei del telèfon 061 Salut Respon recupera el funcionament habitual

Pau Venteo - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El telèfon 061 Salut Respon ha recuperat el funcionament habitual un cop resolta la incidència tècnica que ha interromput el servei de telefonia aquest dimecres des de les 13.30 hores.
Ho ha informat cap a les 15.07 hores el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en una anotació a X recollida per Europa Press.
No obstant això, demanen a la ciutadania un "ús responsable del servei" en les pròximes hores fins a consolidar el restabliment del servei, i que la ciutadania truqui al 112 en cas d'emergència.