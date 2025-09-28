El servei de Rodalies entre Gavà i Sitges (Barcelona) es recupera després d'una setmana de tall

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El servei de les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies s'ha recuperat entre les estacions de Gavà i Sitges (Barcelona), després del tall en el servei durant aquesta setmana per obres a l'estació de Castelldefels (Barcelona).
Aquest diumenge al matí han acabat les proves amb trens sense viatgers i sobre les 15 hores s'ha recuperat el servei de trens amb normalitat, informa Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Durant la setmana s'ha ofert servei alternatiu per carretera cada 20 minuts en funció de la demanda i els horaris de pas dels trens.