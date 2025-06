El servei de Rodalies entre Barcelona-Sant Andreu i El Clot quedarà interromput per obres

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

El servei de Rodalies entre Barcelona-Sant Andreu i El Clot quedarà interromput els dies 7, 8, 21 i 22 de juny a causa dels treballs que Adif està executant per construir de la nova estació de la Sagrera, informa Renfe en un comunicat aquest dijous.

Aquesta interrupció afectarà les línies R2 Nord i R11 de Rodalies, per les quals hi haurà diversos serveis alternatius, com el servei habitual amb tren entre l'Aeroport i El Clot, o el servei habitual amb tren entre Sant Andreu i Portbou/Figueres/Maçanet/Sant Celoni/Granollers Centre.

Així mateix, Renfe reforçarà el personal d'informació i atenció al client distribuït per les principals estacions afectades.