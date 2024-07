El servei d'atenció a abusos en l'audiovisual de Catalunya acompanya 21 persones des del 2022

Els casos més freqüents són abús de poder, assetjament i agressió sexual i violència masclista digital



BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El servei d'atenció als abusos en el sector audiovisual i de les arts escèniques de Catalunya ha acompanyat 21 persones i testimonis des que va néixer fa dos anys, el 2022, informa l'Acadèmia del Cinema Català aquest dilluns després de fer balanç de la iniciativa.

La presidenta de l'ens, Judith Colell, ha assegurat que les dades d'atenció del servei "evidencien una rapidesa més gran de detecció, i aquesta és la clau per a una prevenció en l'entorn on s'ha produït la situació i per a una immediata reparació de la víctima", informa l'Acadèmia del Cinema Català en un comunicat.

Durant aquests dos anys, dues especialistes en violències masclistes (la psicòloga Aina Troncoso i l'advocada penalista i criminòloga Carla Vall) han dut a terme un total de 21 acompanyaments: 17 víctimes, 4 testimonis i un agressor.

A més a més, han proporcionat assessorament jurídic i psicològic i han derivat els casos "que ho han requerit" a altres serveis, recursos i punts d'atenció existents.

Per la seva banda, Aina Troncoso ha defensat la utilitat del servei "perquè les persones usuàries puguin prendre decisions a nivell judicial i també perquè puguin accedir als serveis corresponents de la xarxa d'atenció".

CASOS

Durant el 2022, un 60% de les consultes procedien de testimonis propers als casos i no de les mateixes víctimes, un percentatge que es va reduir entre el 2023 i inicis del 2024, i les responsables del servei han detectat "un progressiu augment de contactes directes per part de les mateixes víctimes".

Una altra tendència observada fa referència a la temporalitat dels fets: durant el 2022, el 60% de les consultes tenien a veure amb situacions presents o recents, en contraposició amb un 40% que tenien a veure amb situacions viscudes en el passat, "constatant la necessitat de posar paraules a vivències que no havien pogut ser expressades o recollides anteriorment".

Progressivament, aquests percentatges s'han invertit i la temporalitat dels fets s'ha escurçat, perquè els usuaris del servei s'han adreçat als professionals per explicar situacions recentment patides, i aquesta tendència "confirma que ha millorat la detecció dels casos i que el servei s'ha convertit per a les víctimes i testimonis en un canal de referència".

Quant al tipus de violència, es constata que el component sexual és present en un 70% dels casos recollits el 2022, un 40% el 2023 i un 50% en els primers mesos del 2024, i que els abusos de poder, l'assetjament sexual, la violència masclista digital i les agressions sexuals --que sumen tres casos-- són els més freqüents.

Durant el 2023, 4 dels casos atesos van afirmar tenir la intenció ferma d'interposar una denúncia després de fer servir l'assessorament jurídic del servei o a través d'altres canals, i 3 d'aquests casos han estat en seguiment també durant el procés de la denúncia, i aquesta xifra suposa un increment respecte al 2022, quan només va constar que una de les víctimes va presentar una denúncia.

OBSERVATORI DE VIOLÈNCIES

Fruit de la seva actuació, el servei --que és "pioner a l'Estat"-- també esdevé un observatori de les violències masclistes, recopilant dades de manera anònima i tendències, i compartint-les anualment per contribuir a la conscienciació social, les polítiques públiques i la millora del mateix servei.

En aquest sentit, les variables recollides permeten comptabilitzar qui fa la consulta (víctima, testimoni o agressor), quina tipologia de violència es denuncia, quan ha tingut lloc l'agressió i quina han decidit fer les víctimes.