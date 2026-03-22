El Servei Català de Transit estableix un dispositiu especial per la Volta Ciclista a Catalunya

Uns 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local participaran en les mesures
BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit ha establert un dispositiu especial per la 105ª edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que se celebra entre aquest dilluns i el diumenge, provocant afectacions viàries en carreteres de les quatre províncies catalanes, segons ha informat aquest diumenge en un comunicat.
La prova implicarà el tancament temporal de les vies per on transcorre el recorregut, aproximadament 40 minuts abans del pas dels ciclistes i fins a 40 minuts després, la qual cosa pot generar retencions i desviaments.
Entre les afectacions més destacades hi ha enllaços amb l'AP-7 a Girona, restriccions en la C-14 i l'A-7 en la Costa Daurada, desviaments en la C-60, la C-17 o la C-25 en l'etapa entre Mataró (Barcelona) i el Pirineu, així com múltiples sortides tancades en la C-16 en el Berguedà i corts d'accés a Barcelona per la C-31, la C-32 i la B-22 en la jornada final.
A més, es veuran afectats diversos accessos secundaris en punts com la N-260, l'N-II o carreteres comarcals de l'interior, on s'aplicaran desviaments puntuals i restriccions de circulació en funció de l'avanç de la carrera.
El dispositiu comptarà amb la participació d'uns 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra i policies locals, que regularan la mobilitat durant el desenvolupament de la carrera, en coordinació amb altres serveis d'emergències.
La Volta Ciclista a Catalunya es disputarà en set etapes entre el 23 i el 29 de març, amb sortides i arribades en municipis com Sant Feliu de Guíxols (Girona), Figueres (Girona), Mataró, La Seu d'Urgell (Lleida) o Barcelona, on finalitzarà la competició després de recórrer diferents punts del territori català.