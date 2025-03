TARRAGONA 11 març (EUROPA PRESS) -

Rodalies facilita aquest dimarts al matí servei alternatiu per carretera entre les estacions de Salou-Port Aventura (Tarragona) i Tarragona.

Segons ha informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, les línies afectades són la R17 i la RT2 i la causa són les obres d'Adif per renovar la via.

En una altra publicació a 'X' ha indicat que la incidència que ha afectat aquest matí els trens de la R3 al seu pas per Centelles (Barcelona) ja s'ha solucionat i progressivament es recuperaran les freqüències i hores de pas habituals.