Serrat mostra "alegria i emoció" per rebre el Premi Princesa d'Astúries de les arts 2024

OVIEDO, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El cantautor i compositor Joan Manuel Serrat, guardonat aquest dimecres amb el Premi Princesa d'Astúries de les arts 2024, ha manifestat "alegria i emoció" en assabentar-se de la decisió del jurat de concedir-li "una distinció tan prestigiosa com aquesta per acomiadar una carrera professional llarga i satisfactòria com la meva".

"Voldria agrair al jurat el fet d'haver valorat tan generosament els meus mèrits i també donar les gràcies a tots aquells que en aquesta ocasió i en altres anteriors han proposat unir el meu nom a la llista de guardonats per a aquest premi", assenyala Serrat.

El jurat ha valorat l'abast de la seva trajectòria artística "que transcendeix la música i esdevé un referent cívic, sumant a les lletres de les seves cançons la força d'un himne col·lectiu amb voluntat universal".