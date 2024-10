Serrat dona les gràcies pel Premi Princesa d'Astúries entonant 'Aquellas pequeñas cosas'

Veu el món actual "contaminat i insolidari" i creu que els valors democràtics i morals han estat substituïts per l'avidesa del mercat

OVIEDO, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El cantautor i compositor Joan Manuel Serrat, guardonat aquest any amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts, ha aprofitat aquest divendres el seu discurs en la cerimònia de lliurament dels guardons, a Oviedo, per traslladar múltiples agraïments a persones que li han acompanyat al llarg del seu trajecte vital, a més dels seus seguidors. "Vull agrair als quals han compartit el camí amb mi", ha dit, abans de donar les gràcies mitjançant una cançó.

Ha estat en el Teatre Campoamor d'Oviedo en una cerimònia presidida pels Reis i que compta amb la presència de la Princesa d'Astúries i la Infanta donya Sofia.

Serrat, acompanyat d'una violinista, ha cantat 'Aquellas pequeñas cosas', un dels seus temes més coneguts, collint una ovació i amb el públic dempeus. "Gràcies, Joan Manuel, per aquest regal", li ha respost el Rei Felip.

Prèviament, en una intervenció davant dels assistents, a més de donar les gràcies a els qui li han "regalat" la seva amistat, la seva companyia i consell, ha agraït també als seus mestres, els seus companys i, sobretot, a la seva dona per haver-li permès compartir la vida amb ella.

També ha donat les gràcies als seus pares, als seus fills i als seus nets, que són el seu "major orgull". "Gràcies a qui ha fet seves les meves cançons i a tots els que des dels quatre punts cardinals s'alegren amb mi en veure el meu nom unit a la rotunda llista de guardonats amb aquest Premi", ha afegit.

Serrat, a més, que es veu com "un senyor major tirant a vell", ha donat diferents pinzellades sobre la seva personalitat i les seves idees. "Soc una persona que se sent estimada i respectada, a qui li agrada el seu ofici", un "partidari de la vida".

S'ha tornat a declarar partidari de la tolerància perquè creu en el respecte al dret aliè i al diàleg "com l'única manera de resoldre els assumptes justament". Serrat creu en valors com la llibertat, la justícia i la democràcia.

"Potser per això no m'agrada el món en què vivim, hostil, contaminat i insolidari , on els valors democràtics i morals han estat substituïts per l'avidesa del mercat, on tot té un preu", ha comentat.

El jurat del Premi Princesa d'Astúries de les Arts de 2024 va concedir el premi a Serrat per l'abast d'una trajectòria artística "que transcendeix la música i es fa referent cívic, sumant a les lletres de les seves cançons la força de l'himne col·lectiu amb voluntat universal".

"En el treball de Serrat, de profunda arrel mediterrània, s'aúna l'art de la poesia i la música al servei de la tolerància, els valors compartits, la riquesa de la diversitat de llengües i cultures, així com un necessari afany de llibertat. Defensor del diàleg enfront de la crispació, l'obra de Joan Manuel Serrat és un exponent de la seva irrenunciable vocació de tendir ponts entre països i generacions", recollia l'acta del jurat a l'abril d'aquest any.