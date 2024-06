Serrat, doctor honoris causa per la UBU, veu l'amnistia com la "gran oportunitat" de facilitar la convivència

BURGOS, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El cantautor Joan Manuel Serrat ha manifestat el seu suport a l'amnistia com "la gran oportunitat de facilitar la convivència" a Catalunya i les diferents maneres d'entendre la comunitat que necessita "separar" i "entendre les arrels" del conflicte català.

Durant la roda de premsa prèvia a l'acte de la seva investidura com a doctor honoris causa per la Universitat de Burgos (UBU), el cantautor ha subratllat la importància d'entendre i respectar diferents perspectives.

"Soc partidari de mirar d'entendre qui pensa i actua de manera diferent a mi amb l'esperança que aquest també provi d'entendre la meva manera de veure i actuar", ha declarat Joan Manuel Serrat.

L'artista ha afirmat que veu l'amnistia com una via per mitigar tensions, especialment després de la "desproporcionada i exagerada" resposta de l'article 155 a Catalunya.

L'acte d'investidura de Serrat com a doctor honoris causa s'ha dut a terme al paranimf de la Universitat de Burgos, acompanyat d'amics i coneguts com el periodista Iñaki Gabilondo i on s'ha reconegut l'artista com un referent cultural, social i polític de gran rellevància.