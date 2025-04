Serrat diposita al Cervantes la partitura de 'Mediterráneo'

MADRID 10 abr. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Joan Manuel Serrat ha dipositat aquest dijous a la caixa 1.276 el seu llegat per a l'Institut Cervantes: la partitura original de la cançó 'Mediterráneo', el primer disc que va gravar el 1965 --que s'està "desintegrant"-- i conté les primeres cançons que va escriure; una antologia poètica de Miguel Hernández que va comprar a Madrid "de contraband" i una màquina d'escriure. "No he fet mai res pensant a deixar un llegat a ningú", ha assegurat.

L'artista s'ha mostrat emocionat de dipositar aquests quatre objectes que tal com ho veu ell són "molt representatius" i ha assegurat que "li sap greu" deixar-los, per després preguntar tot fent broma si és possible tornar a treure'ls algun dia, tot i que sigui "per passejar-los per El Retiro i després tornar-los".

"Gràcies per fer-me l'homenatge, que és deixar-me en vida entre tants bons morts", ha agraït Serrat, abans de rebre el XXIXè premi Antonio de Sancha que atorga l'Asociación de Editores de Madrid.

L'artista ha assegurat que és "fantàstic" utilitzar les caixes del banc central per dipositar coses més importants que les que hi va haver dipositades en els seus temps. "Somnis, fantasies, pensaments, art, però art viu. Art d'aquell que pugui estar en contacte amb la gent", ha recalcat.

Juntament amb la seva dona, Candela Tiffón, Serrat ha estat acompanyat pel director de l'Institut Cervantes, Luis García Montero; el president de l'Asociación de Editores de Madrid, Manuel González Moreno; l'exministra de Relacions Exteriors i Culte de la Nació Argentina Susana Malcorra; i la tresorera de l'Associació d'Editors de Madrid, Mónica González Navarro.