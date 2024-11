Serrat sobre el concert a Barcelona per la dana: "Em sento profundament commogut"

Fins ara s'han venut 12.000 entrades i s'espera recaptar 1 milió d'euros

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Joan Manuel Serrat ha expressat la seva solidaritat amb els municipis afectats per la dana a la Comunitat Valenciana i espera que el concert del 29 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona pugui transmetre aquest suport: "La raó per la qual deixo la meva vida plàcida per pujar a un escenari és perquè em sento profundament commogut".

Ho ha dit aquest dimarts en la presentació del concert benèfic, a la qual ha assistit la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i en què Serrat ha insistit que tots els afectats per la dana necessiten "ajuda contínua" i espera que puguin recuperar la normalitat tan aviat com sigui possible.

"Perquè el temps de la foscor sigui més curt i passi com més ràpid millor per a la gent. Com a ciutadà, és la meva obligació, perquè n'estic segur que, si un ciutadà pot esperar alguna cosa d'algú, en un moment determinat, és de la pròpia ciutadania", ha afirmat.

ESTOPA

David Muñoz, d'Estopa, ha dit que la notícia de la dana el va angoixar i va pensar en el dolor que havia d'estar passant el poble valencià i també el d'Albacete i altres zones afectades: "Era la devastació, em va soprendre molt. Aquella nit semblava un autèntic malson".

Ha assegurat que, quan li van proposar aquest concert, es va posar molt content perquè sentia que podria ajudar els afectats, i del concert ha destacat que és totalment altruista: "Aquí no hi ha ni 'caché' ni hòsties: tot va per a la gent".

L'altre integrant d'Estopa, José Muñoz, ha dit que per a ells és un plaer formar part d'aquest projecte tan bonic, en paraules seves, destinat a "ajudar la gent damnificada" i ha avançat que cantaran les seves millors cançons.

El concert del 29 de juny, que començarà a les 20.30, l'obrirà Joan Manuel Serrat, a continuació actuaran Andrea Motis, Judit Neddermann i Lucía Fumero, i el tancarà Estopa.

ORGANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT I LA GENERALITAT

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que Barcelona està "bolcada" amb els afectats per la dana i recorda que es van mobilitzar 340 efectius per ajudar a la zona i que la ciutat ha aconseguit recopilar 70 tones d'aliments i higiene.

Collboni ha posat en valor que aquest concert és solidari i que "el 100% del valor de l'entrada es destina íntegrament a l'ajuda", ja que les despeses de l'esdeveniment les assumiran l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, que coorganitzen el concert.

A més, ha avançat que després d'aquest concert "la solidaritat continuarà fluint cap als municipis valencians", en relació amb la col·laboració entre administracions i també quant a les ONG que hi ha al territori.

CONCERT

El president de la promotora barcelonina The Project, Tito Ramoneda, ha afirmat que ja s'han venut 12.000 entrades i que s'han recaptat més de 650.000 euros, i que a 10 dies del concert queden aproximadament unes 4.000 entrades per vendre, amb l'objectiu d'exhaurir-les i "recaptar aquest gairebé milió d'euros".

Les entrades es poden comprar en el web de la iniciativa amb preus a partir dels 38 euros, i el total de la recaptació es destinarà a pal·liar les destrosses de la dana a la Comunitat Valenciana, amb projectes que es vehicularan a través de Creu Roja.

El president de Creu Roja Catalunya, Josep Quitet, ha considerat que tant Catalunya com Barcelona han demostrat que són capaços d'organitzar-se "de manera solidària i altruista"; insisteix que els afectats per la dana també necessiten acompanyament psicològic; i assenyala que la Creu Roja compta amb 73 milions recaptats a tot Espanya per donar cobertura a les principals necessitats a la zona.

L'esdeveniment compta amb el suport de l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i l'Associació de Promotors Musicals (APM), i per promoure la iniciativa s'ha fet un cartell que signen els artistes Santi Moix i Isabel Ramoneda.