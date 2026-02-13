Serrat I Ana Belén o homenatjaran Joan Margarit a l'Institut Cervantes

MADRID 13 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Cervantes retrà homenatge dimecres vinent 18 de febrer al poeta català Joan Margarit en un acte que comptarà amb la participació dels artistes Joan Manuel Serrat i Ana Belén, a més d'actuacions com la de Miguel Poveda.
A més, hi assistiran altres noms de la cultura com el crític literari Jordi Gracia, el poeta Ramón Andrés, els periodistes Juan Cruz i Pepa Fernández, la llibretera Lola Larumbe i la filla del poeta i Premi Cervantes 2019, Mónica Margarit.
Les intervencions especials de Serrat i Ana Belén aniran seguides d'una actuació musical de Poveda, acompanyat al piano per Joan Albert Amargós. L'acte serà presentat pel director de l'Institut Cervantes, Luis García Montero i l'editor Emili Rosales.
Joan Margarit, Premi Cervantes 2019, va morir el 16 de febrer del 2021 i aquest homenatge se celebra coincidint amb el cinquè aniversari de la seva mort. L'Institut Cervantes va iniciar una campanya l'any 2020 amb el seu vers 'La llibertat és una llibreria' per donar suport al sector llibreter durant la pandèmia.