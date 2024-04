Serrat agraeix el Premi Princesa d'Astúries 2024 i el considera "un bon colofó" a la seva carrera

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El cantautor i compositor Joan Manuel Serrat ha expressat satisfacció per haver rebut el Premi Princesa d'Astúries de les arts 2024 i ha agraït al jurat aquest reconeixement, que considera que és "un bon colofó" a la seva carrera artística.

Ho ha dit aquest dimecres en un acte a la seu de la Sgae de Catalunya, en el qual ha assegurat que ha rebut la notícia amb sorpresa i que l'ha fet feliç i, sobre si continuarà fent cançons, ha respost que "la vida és un camí dinàmic" i ha insistit que ell escriu per voluntat i no per publicar alguna cosa, en les seves paraules.

"Em sento bastant a gust amb el que he fet en aquesta vida, amb el que he estat en aquesta vida, i espero que la vida sigui generosa i em permeti gaudir encara durant un temps", ha afirmat.