Serrano, finalista del Planeta: volia tractar si persones incompreses tenien fills "monstres"

Explora la relació amb les xarxes socials, la salut mental i la solitud

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora i periodista madrilenya Beatriz Serrano, finalista del Premi Planeta 2024 amb 'Fuego en la gola', ha afirmat que volia tractar les herències familiars i la seva incidència en les persones: "M'interessava tractar si persones maltractades per la societat, incompreses, tenien fills que resultaven ser monstres".

Ho ha dit aquest dimecres durant la roda de premsa posterior a la gala de lliurament al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), en la que ha dit que tenia moltes ganes d'escriure una novel·la iniciàtica, a l'estil de 'Nada' de Carmen Laforet o de 'La mala costumbre' d'Ana Porter.

"Sempre ha estat una cosa que volia fer. Sempre havia volgut explorar una infància i una adolescència una miqueta dures", ha afegit, així com abordar la relació que es tenia amb Internet i les xarxes socials en els anys 90, que qualifica com de més genuïna.

ELS MIRACLES

Ha dit que volia utilitzar alguns elements menys propis d'aquest tipus d'històries, com els miracles, ja que assegura que des de l'auge de les xarxes socials té la sensació de que ja no es veuen "tants miracles".

"Se'm va ocórrer la idea d'una noia amb aquesta capacitat i en què es convertiria en la societat d'avui dia", ha apuntat.

També afirma que té la sensació de que la seva generació moltes vegades cau en l'error de que, quan es fa alguna cosa bé, "sembla que no existeix si no ho expliques" i que, d'aquí, se li va ocórrer la idea dels miracles per a la novel·la.

"SENTIR-NOS COMPLETS"

Assegura que encara que sembla una novel·la molt diferent, en el seu llibre anterior també s'aborden aquests temes, com sentir-se fora de llos, el no encaixar i intentar-ho malgrat tot: "I buscar persones que ens ajudin a sentir-nos complets d'alguna forma o vàlids".

En la novel·la també s'aborden altres temes com la salut mental i la solitud, així com la "part fosca" de l'Internet d'abans, on assegura que abundava el 'grooming', l'abús i les comunitats de persones amb algun trastorn alimentari.

L'escriptor i membre del jurat Juan Eslava ha destacat que la novel·la és feminista, així com el retrat d'una societat d'una època, i creu que, amb ella, Serrano obre "un camí i finestres, sobretot a la gent d'una certa edat, a les possibilitats novel·lístiques que tenen les xarxes socials i Internet".

"ESCAPAR DE L'HERÈNCIA"

Serrano volia explorar en aquesta novel·la la possibilitat de "escapar de l'herència", ja que l'obra comença quan a la Blanca, la protagonista, l'abandona la seva mare, una dona incompresa per la societat i que ha passat per una situació molt difícil --assegura-- i que ha hagut de prendre una decisió que és de les pitjor vistes.

L'autora aborda les relacions de Blanca amb les dones de la seva vida, des de la figura absent de la seva mare quan no és capaç de comprendre els seus miracles, fins a les noies que coneix per Internet i que es converteixen en les seves amigues.

D'aquesta manera, 'Fuego en la gola' és una novel·la que aborda la idea de "relació i reconciliació entre les dones", i com la protagonista descobreix gràcies a Internet una comunitat de dones que l'han pogut entendre.