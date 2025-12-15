Serra (MNAC) sobre Sixena: "Si el concert de Rosalía és un perill, serrar la peça què és"

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
El director del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, ha assegurat aquest dilluns sobre el trasllat de les obres de Sixena: "Si el concert de Rosalía és un perill, serrar la peça en 74 trossos què és exactament".
Ho ha dit en una trobada amb mitjans per presentar la temporada 2026 del museu i preguntat per si l'ampliació es pot veure afectada pel procés judicial, com en el seu moment l'advocat de Sixena, Jorge Español, va demanar que se suspengués la presentació del disc de Rosalía al recinte.
Serra ha assegurat: "El que no pot ser és considerar que un concert de Rosalía pot afectar la pintura i serrar-la en 74 trossos es pot fer fàcilment. Qui diu això ha d'anar a un metge".
El director del MNAC ha dit que està disposat a fer un informe sobre els concerts: "Si el que s'està validant és si els concerts hi poden ser o no, tocar-la ja no cal que se'n parli, no?".
Serra ha insistit que el museu vol complir la sentència sobre les obres de Sixena, ha assegurat que no té "animadversió ni voluntat de retenir" les peces, i ha recordat que són al dipòsit del museu.