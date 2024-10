El Serielizados Fest de Barcelona premia 'Yo adicto' i 'Pressure point'

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -

El Serielizados Fest - Festival Internacional de Sèries de Barcelona ha premiat les sèries 'Yo adicto' (Disney+), creada per Javier Giner i Aitor Gabilondo, i la sueca 'Pressure point', de Pelle Radström, com a millor sèrie nacional i internacional, respectivament, ha informat el certamen en un comunicat.

En la Secció Oficial Nacional, s'ha premiat amb el millor guió 'Celeste' (Movistar Plus+), de Diego San José, Daniel Castro i Oriol Puig Playà; la millor interpretació al repartiment de 'Dieciocho' (RTVE Play), i un esment especial a la interpretació per a Raquel Ferri per 'Delta' (3Cat).

En la Secció Oficial Internacional, el Serielizados Fest ha guardonat amb el millor guió la britànica 'Truelove', de Charlie Covell, Iain Weatherby i Cherish Shirley, i Robyn Malcolm a la millor interpretació pel seu paper en la neozelandesa 'After the party', mentre que el del jurat jove ha estat per a 'Truelove' i el premi del públic per a 'Yo adicto'.