Sergio Dalma torna 15 anys després a 'Via Dalma': "No m'hauria imaginat que tindria aquella repercussió"

L'artista Sergio Dalma torna 15 anys després a 'Via Dalma', el treball que el va impulsar i amb el qual va vendre més de 300.000 còpies a Espanya amb cançons com 'Tú', 'El jardín prohibido' o 'Bella sin alma'. Ara llança 'Ritorno a Via Dalma' i ha recordat que el 2010 no va comptar amb "el beneplàcit" de la companyia --el segell discogràfic Universal Music hi estava al darrere- ni dels mitjans de comunicació.
"Si ho veus reflectit en les vendes, sí (va ser una fita). No m'hauria imaginat que tindria aquella repercussió. A més, era un projecte amb el qual, a priori, no comptàvem amb el beneplàcit de la companyia o dels mitjans. Et senties com: 'estem bojos o què, potser se'ns ha anat l'olla'. Però vam continuar endavant amb el que teníem projectat i al final la gent i el temps ens va donar la raó", ha explicat Dalma en una entrevista amb Europa Press.
En aquell disc va interpretar en castellà algunes de les grans cançons italianes, cosa que repeteix en aquest 23è disc en el qual homenatja Biagio Antonacci, Laura Pausini, Nek, Zucchero, Mina o Franco Battiato.
"Abans era una mica més artesanal perquè anaves amb el disc sota el braç en un cotxe i recorries tot Espanya i donaves a conèixer el teu nou treball. Ara tenim una eina de treball molt important que són les xarxes socials i això fa que al moment coneguin el teu projecte. Abans la gent potser escoltava un disc sencer, ara es venen més cançons. Però abans la gent no pagava per anar a un xou i ara s'han acostumat a pagar per anar als concerts, s'està consumint molta música", ha apuntat.
DISC DE ROSALÍA
En aquest sentit, Dalma ha destacat el nou treball de Rosalía, 'Lux', que va veure la llum fa una setmana, és "valent i necessari".
"L'he escoltat sencer en un d'aquests viatges al tren i m'encanta que a més tingui aquesta mentalitat de fer una obra completa. Ja ho va fer amb discos anteriors i és un disc valent i és necessari. Ella ha estat tres anys preparant aquest disc i cal aquesta desconnexió entre un treball i un altre perquè t'obliga a pensar què és el que vols fer, com vols enfocar una gira. Mereixes aquest descans", ha valorat Dalma.
La connexió entre el cantant de 'Bailar pegados' i Itàlia continua després de més de 36 anys de carrera musical i en el context actual de "crispació" a tots dos països, desitja que la seva música "ajudi" que la gent es pugui evadir.
"No sé si la meva música ajudarà a normalitzar la situació, però en el meu cas he intentat sempre mostrar-me molt com jo soc. No sé fins a quin punt hi pot influir (...) Tant de bo això ajudés. Efectivament està tot molt crispat, sempre dic que la música ha de ser allò que et faci evadir-te una mica d'aquest dia a dia, per això més que mai la gent paga un tiquet per anar a veure un concert i oblidar-se una mica d'aquest dia a dia", ha conclòs.