Sergio Dalma actuarà en el festival Sons del Món de Roses (Girona) el 7 d'agost

GIRONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
Sergio Dalma actuarà en el festival Sons del Món, a la Ciutadella de Roses (Girona), el 7 d'agost del 2026, en què presentarà el seu nou disc 'Ritorno A Via Dalma', informa el festival en un comunicat aquest divendres.
15 anys després de la publicació de 'Via Dalma', el cantant proposa en la nova gira un "viatge per la música italiana" amb versions de Rafaella Carrá, Battiato, Albano o Laura Pausini, entre d'altres, en un repertori en què no faltaran els seus èxits.
Aquesta nova confirmació s'afegeix al concert ja anunciat de Pablo Alborán el 25 de juliol a la Ciutadella de Roses, en què presentarà el seu nou disc 'KM0' i serà la seva "única" actuació de l'estiu a Catalunya.