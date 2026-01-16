Sergi Belbel dirigeix el thriller 'El casalot' al Teatre Gaudí de Barcelona

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Gaudí de Barcelona acull, del 20 de gener al 22 de febrer, 'El casalot' de Sergi Belbel, un thriller teatral protagonitzat per Anna Carreño i Gemma Deusedas, informa el teatre en un comunicat d'aquest divendres.
En paraules de l'autor, 'El casalot' és "un exercici delirant sobre l'impossible", que aborda el terror en un escenari de teatre i tracta temes com l'ambició, l'amor, la família, la bogeria, la lluita per la supervivència i la violència que la societat exerceix sobre les persones, entre d'altres.
Narra la història de dues dones en una casa antiga, tètrica i aïllada de la resta del món, i planteja una sèrie d'incògnites, com quina relació tenen, per què canvien de nom i es tenen por entre elles i, sobretot, què hi ha més enllà de les parets fosques del casalot.
L'obra compta amb un format escènic "que trenca les regles", amb una fila 0 on els espectadors podran viure la funció des del saló de la casa i viure una experiència immersiva.
'El casalot' compta amb escenografia i disseny de vestuari d'Uri Prat, il·luminació de Kiko Planas i espai sonor d'Alejandro Moreno, amb Montse R. Clusella com a ajudant de direcció.