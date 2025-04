El Seprona investiga una persona a Tarragona per presumptament mutilar les orelles a 5 gossos

TARRAGONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil a Tarragona ha obert una investigació a una persona per un presumpte delicte de maltractament animal per tenir 5 cadells de raça mastí alà espanyol amb talls a les orelles fets per raons estètiques, ha informat l'institut armat en un comunicat aquest dimecres.

Els agents van inspeccionar una propietat de Llorenç del Penedès (Tarragona) i, en preguntar per què els cadells tenien les orelles mutilades, el propietari va adduir raons sanitàries i va presentar un certificat veterinari en què no constava la signatura de cap facultatiu.

Finalment, el Seprona va decidir instruir diligències policials i investigar-lo com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal, ja que l'amo dels animals ni és veterinari ni va aportar cap document que justifiqui la necessitat de dur a terme aquesta pràctica.

Les diligències policials, un cop instruïdes, seran remeses al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell (Tarragona).

La Guàrdia Civil recorda que mutilar les orelles o la cua dels gossos per qüestions estètiques és "totalment prohibit" i que només es permet per raons terapèutiques i després de ser avalat per l'informe d'un veterinari col·legiat o pertanyent a alguna administració pública.