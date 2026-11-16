BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha anunciat la convocatòria d'una vaga estudiantil el proper 26 de novembre als centres públics catalans, per sumar-se així amb l'aturada convocada per diversos sindicats educatius per posar el focus sobre les altes ràtios, instal·lacions deficients i el "professorat desbordat".
En un comunicat aquest dilluns, el SEPC considera que la falta de negociació del PSC i el Departament d'Educació ha acabat traslladant les conseqüències de la crisi educativa en els estudiants.
"Per això, des del Sindicat s'aposta per no convertir un conflicte entre docents i estudiants, sinó poder canalitzar la ràbia cap al Departament d'Educació i cap al PSC, per assenyalar als veritables responsables del desmantellament dels serveis públics", expressa el SEPC.