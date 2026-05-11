El Sepc convoca una vaga estudiantil a Catalunya el 26 de maig

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
El Sepc ha convocat una vaga estudiantil a Catalunya el 26 de maig en defensa de l'educació pública, i s'adhereix i mostra suport a les reivindicacions i mobilitzacions dels docents previstes aquest mes.
Afirma que actualment l'escola pública "pateix una situació d'infrafinançament permanent que s'emmarca en un context de desmantellament general dels serveis públics per part dels governs neoliberals", informa en un comunicat.
Reclama més recursos per a l'escola pública, "complir les demandes del col·lectiu docent de tot el territori i garantir millors condicions laborals"; posar fi al pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius; i avançar cap a la gratuïtat de l'educació.