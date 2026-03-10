El SEPC convoca una vaga estudiantil el 20 de març als instituts públics catalans

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat una vaga estudiantil el divendres 20 de març als centres públics de secundària de Catalunya i s'adhereix així a l'aturada docent impulsada per Ustec·Stes, Aspepc·Sps i la CGT.
En un comunicat aquest dimarts, sosté que la Conselleria d'Educació de la Generalitat "no ha sabut estar a l'alçada i prioritzar les necessitats reals de l'educació pública", un mes després de la vaga de l'11 de febrer.
Ha lamentat que les propostes d'Educació "no compten amb el suport de la comunitat educativa i només han estat pactades parcialment per CCOO i la UGT, que no representen la majoria mobilitzada del col·lectiu docent".
Per això, el SEPC ha cridat a mobilitzar-se del 16 al 19 de març en les diferents vagues descentralitzades a Catalunya i ha convocat una vaga estudiantil el 20 de març per assistir a la manifestació unitària de Barcelona.
El sindicat estudiantil s'ha adherit a la manifestació del 20 de març l'endemà de la presentació de l'Acord de País per l'Educació, que van signar el Govern i els sindicats CCOO i UGT Catalunya, mentre que la resta de sindicats de la taula sectorial que no l'han signat, Ustec·Stes, Aspepc·Sps i la CGT, han decidit mantenir les aturades del 16 al 20 de març.