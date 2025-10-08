El SEPC convoca una vaga estudiantil el 15 d'octubre a Catalunya, les Balears i València per Palestina

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El SEPC ha convocat una vaga estudiantil el 15 d'octubre a Catalunya, les Balears i la Comunitat Valenciana en solidaritat amb Palestina i contra el "genocidi del poble palestí", coincidint amb la vaga general prevista per a aquell mateix dia.
En un comunicat aquest dimecres, la portaveu del SEPC, Tània Ros, ha assegurat que aquesta vaga no només és necessària sinó que, en les seves paraules, és urgent: "Si no bolquem ara tots els nostres esforços i esperances a lluitar per una Palestina lliure, en un futur ja no quedarà res pel que lluitar. O ara o mai".
Fan una crida a tots els estudiants catalans, balears i valencians a "prendre partit i organitzar-se per aturar-ho tot, i construir aquesta vaga a través de comitès locals i assemblees".