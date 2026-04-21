S'entrega el presumpte autor de la mort violenta d'un home a Barcelona dissabte

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí un home que s'ha entregat a comissaria com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre al districte barceloní d'Horta-Guinardó dissabte a la nit, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els agents van rebre l'avís dissabte a les 22.28 hores sobre una baralla a la via pública, per la qual cosa es van desplaçar fins al lloc dels fets, on van trobar una persona ferida de gravetat que va haver de ser traslladada d'urgència a un hospital, on va morir.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) va assumir el cas i el manté obert en espera d'esclarir les causes dels fets.