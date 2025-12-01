S'entrega als Mossos el presumpte autor d'un accident mortal aquest diumenge a Moià (Barcelona)

MOSSOS D'ESQUADRA/TWITTER - Arxiu
BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
El presumpte autor d'un accident de trànsit mortal ocorregut diumenge a la tarda a Moià (Barcelona) s'ha entregat voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Montcada i Reixac (Barcelona), on ha quedat detingut.
Segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts policials a Europa Press, l'accident es va produir diumenge cap a les 19.30 hores en un camí rural prop de la C-59 quan el vehicle tipus quad que conduïa l'ara detingut va bolcar en xocar amb una vaca i l'acompanyant va morir.
El conductor, de 37 anys, va fugir i es va entregar voluntàriament hores més tard a la comissaria de Montcada, on ha estat arrestat aquest dilluns cap a les 3.00 per abandonament del lloc de l'accident i homicidi per imprudència greu després d'haver donat positiu en la prova indiciària de drogues i negatiu en la d'alcoholèmia.