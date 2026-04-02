S'enlaira la missió Artemis II que portarà a quatre astronautes al voltant de la Lluna després de més de 50 anys

MADRID 2 abr. (EUROPA PRESS) -
El coet SLS (Sistema de Llançament Espacial) ha desenganxat aquest divendres a les 00.35 (hora espanyola) des del Centre Espacial Kennedy de la NASA a Florida, en el marc de la missió Artemis II que portarà a quatre astronautes al voltant de la Lluna després de més de 50 anys.
Artemis II enviarà als astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, juntament amb l'astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadenca) Jeremy Hansen, en una missió d'aproximadament deu dies al voltant de la Lluna i de retorn, marcant el primer vol tripulat del programa Artemis.
Els quatre astronautes viatgen a bord de la nau espacial Orión, que serà la llar d'aquesta tripulació durant el seu viatge d'aproximadament 1,1 milions de quilòmetres i deu dies. Viuran i treballaran en el mòdul de tripulació de la nau, mentre que el seu mòdul de servei proporcionarà els productes essencials que els astronautes necessiten per mantenir-se amb vida, incloent aigua potable, nitrogen i oxigen per respirar.