S'enlaira l'Euclid, el telescopi de l'ESA que explorarà com era l'univers fa 10.000 milions d'anys

MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Espacial Europea (ESA) ha llançat aquest dissabte amb èxit a l'espai el telescopi Euclid des de l'estació de Cabo Cañaveral a Florida (EUA), que tindrà la missió de crear un mapa 3D més gran i precís de l'Univers i conèixer com eren les galàxies fa 10.000 milions d'anys.

A les 11.12 hores (17.12 hora peninsular espanyola), el telescopi s'ha enlairat de la Terra a bord d'un coet Falcon 9 de Space X i ja es dirigeix a la seva destinació a l'espai. Euclid observarà milers de milions de galàxies fins a distàncies de 10.000 milions d'anys llum, mesurant de forma precisa la posició i les formes de les galàxies en llum visible i inferint en les seves distàncies, segons ha indicat l'Institut d'Astrofísica (IAC) en un comunicat.

"Euclid ens ajudarà a explorar com s'ha expandit l'univers i com s'ha format la seva estructura al llarg de la història còsmica, la qual cosa pot revelar més sobre el paper de la gravetat i la naturalesa de l'energia fosca i la matèria fosca", va explicar en declaracions als mitjans l'investigador de l'HISSI-CSIC, IEEC i membre del consell d'adreça del Consorci Euclid, Francisco Castander.

Segons els models actuals, aquests components foscos representen al voltant del 95% del contingut de matèria i energia de l'Univers, i afecten al moviment i la distribució de les fonts visibles, com les galàxies, encara que no emeten o absorbeixen llum. Per aquest motiu, la ciència encara no ha pogut determinar què són.

Espanya ha format part del Consorci que ha impulsat la missió des del seu origen i ha participat en el desenvolupament instrumental del projecte i contribuirà a l'explotació científica.

Així, diverses institucions espanyoles, entre les quals es troba el IAC, han treballat durant més d'onze anys en aquesta missió. L'Institut ha col·laborat en el disseny, construcció i validació de l'electrònica de control d'un dels seus dos instruments a bord.

La combinació de sensibilitat, resolució espacial, homogeneïtat de dades i informació espectral d'Euclid pretén ser d'utilitat per a moltes àrees de l'astrofísica.

Després d'un mes de viatge per l'espai, el telescopi arribarà a la seva destinació per orbitar en el segon punt de Lagrange (L2) del sistema Sol-Terra, a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra en adreça oposada al Sol.

Allí, Euclid captarà l'energia solar per proveir-se d'energia i al mateix temps apuntarà el seu telescopi cap a l'espai profund. A continuació, durant prop de dos mesos realitzarà diferents proves per comprovar que tots els seus components i instruments funcionen correctament. Finalment, tres mesos després del seu enlairament, Euclid començarà a cartografiar l'univers fosc durant els sis anys que s'espera que duri la missió.