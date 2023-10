S'enlaira des de Huelva després de dos intents fallits el MIURA 1, el primer coet privat que es llança a Europa

MADRID, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El coet MIURA 1 s'ha enlairat des de les instal·lacions del Cedea a El Arenosillo, Moguer (Huelva), a les 02.19 hores d'aquest dissabte 7 d'octubre, marcant un abans i un després en l'exploració espacial europea i espanyola.

Es tracta del primer coet privat que es llança a Europa i està desenvolupat íntegrament a Espanya, en l'empresa alacantina PLD Space.

El propòsit d'aquest coet és recopilar tanta informació com sigui possible en relació amb aspectes de disseny, processos i tecnologia, que s'utilitzaran més tard en la construcció del MIURA 5, actualment en desenvolupament.

Quan completi la missió, un equip de PLD Space efectuarà la recollida del coet a l'oceà Atlàntic.

Aquest "èxit de llançament" arriba en el tercer intent del MIURA 1, després de dos intents fallits: un el passat 31 de maig, quan l'empresa va posposar el vol del llançador pels vents en altura i un altre el 17 de juny, quan es va produir un avortament automàtic a 0,2 segons de l'enlairament.

Des de llavors, l'empresa no havia pogut realitzar un nou intent de vol per l'obligat compliment de la normativa vigent de prevenció d'incendis, les altes temperatures aquesta època de l'any i la coordinació amb la Guàrdia Civil per garantir la zona de seguretat.

Així, l'equip ha aprofitat aquests últims mesos per analitzar el succeït en el primer llançament i dur a terme totes les verificacions necessàries per "garantir al màxim l'èxit del vol".

Quant a la càrrega de pagament, aquesta primera missió porta a bord un experiment del Centre de Tecnologia Espacial Aplicada i Microgravetat alemany (ZARM), que té com a objectiu estudiar condicions de microgravetat.