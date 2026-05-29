S'endarrereix una hora la represa de la taula d'educació a petició d'Ustec·Stes i Aspepc·Sps

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
La represa de la taula sectorial d'aquest divendres entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats, prevista a les 15.30, s'ha endarrerit una hora, fins a les 16.30, a petició dels sindicats majoritaris Ustec·Stes i Aspepc·Sps.
Fonts sindicals han assenyalat que, després del recés de les 13.30, estava previst reprendre la reunió a les 15.30, però que tots dos sindicats han demanat endarrerir-ne l'inici una hora; i indiquen que està previst que la consellera d'Educació, Esther Niubó, també hi assisteixi aquesta tarda, com aquest matí.
Aquesta trobada és la vuitena de la taula sectorial del Departament amb els sindicats per abordar les millores laborals que exigeixen els docents, enmig de la tercera setmana de mobilitzacions educatives i que coincideix amb la vaga aquest divendres al Baix Llobregat i el Penedès.