Semdor demana una reunió amb Mónica García per a una nova estratègia d'abordatge del dolor

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (Semdor) ha demanat formalment a la ministra de Sanitat, Mónica García, una reunió per explicar-li la situació del dolor a Espanya i avançar en una Estratègia nacional d'abordatge del dolor.
La petició signada pel president de Semdor, Luis Miguel Torres Morera, es trasllada en una carta en la qual també agraeix el missatge de la ministra amb motiu del V Congreso Nacional de la Sociedad, informa Semdor en un comunicat aquest dimarts.
Torres Morera també ha destacat l'afinitat professional amb la ministra --anestesiòloga--, fet que confereix "un valor especialment significatiu" al seu suport.