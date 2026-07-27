El SEM valora a unes 120 persones per l'incendi a la L1 de Metro de Barcelona, cap greu

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) està valorant a unes 120 persones per l'incendi que s'ha produït en la catenària del Metre de Barcelona entre les estacions de Glòries i Clot, encara que cap cas "revesteix gravetat".
Segons ha informat en un missatge a 'X', ha desplaçat 19 ambulàncies per aquest incident que ha obligat a desallotjar l'estació de Glòries i a tancar la de Clot.
Aquest incendi obliga a tallar la circulació de la L1 entre les estacions d'Universitat i La Sagrera i també es veuen afectades les línies de bus H12, V25 i 192, que modifiquen el seu recorregut al carrer de la Independència amb l'avinguda Meridiana pel dispositiu d'atenció als afectats en la via pública, ha explicat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).