Publicat 27/07/2026 19:25

El SEM valora a unes 120 persones per l'incendi a la L1 de Metro de Barcelona, cap greu

Archivo - Arxivo - Ambulàncies a la nova seu del SEM, a 18 de febrer de 2026, en Ll'Hospitalet de Llobregat, Catalunya (Espanya).
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) està valorant a unes 120 persones per l'incendi que s'ha produït en la catenària del Metre de Barcelona entre les estacions de Glòries i Clot, encara que cap cas "revesteix gravetat".

Segons ha informat en un missatge a 'X', ha desplaçat 19 ambulàncies per aquest incident que ha obligat a desallotjar l'estació de Glòries i a tancar la de Clot.

Aquest incendi obliga a tallar la circulació de la L1 entre les estacions d'Universitat i La Sagrera i també es veuen afectades les línies de bus H12, V25 i 192, que modifiquen el seu recorregut al carrer de la Independència amb l'avinguda Meridiana pel dispositiu d'atenció als afectats en la via pública, ha explicat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

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