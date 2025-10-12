El SEM va atendre unes 2.500 persones per la calor de juny a setembre, la meitat amb ambulància

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 2.484 persones per afectacions de la calor de juny a setembre (52% dones i 48% homes): el 49% va necessitar ambulància per dur-lo a un centre sanitari, mentre que el 51% va ser atès de forma no presencial pel '061 Salut Respon'.
Per regions sanitàries, a l'Alt Pirineu i Aran va haver 27 atesos, a Barcelona Ciutat 516, Barcelona Metropolitana Nord 492, Barcelona Metropolitana Sud 315, Camp de Tarragona 292, Catalunya Central 94, Girona 360, Lleida 98, Penedès 217 i Terres de l'Ebre 73, informa el Departament de la Presidència aquest diumenge en un comunicat.
ALERTES
Protecció Civil va activar diverses vegades l'alerta del Pla Procicat, i, des de l'activació del Pla per prevenir els efectes de la calor en la salut (Pocs), va haver 3 períodes amb temperatures màximes tant diürnes com nocturnes que van tenir continuadament calor intensa i molt intensa: del 28 de maig a l'1 de juny, del 9 de juny al 6 de juliol i del 9 al 19 d'agost.
La temperatura mitjana màxima de dia va ser de 37,8 graus el 16 d'agost, i va coincidir a més amb un episodi d'alt risc d'incendi durant el qual es va activar l'alerta del Pla Infocat.
Des de l'inici del pla va haver 427 alertes de calor intensa o molt intensa diürna o nocturna a 39 comarques: les comarques amb més alertes van ser el Segrià, el Pla d'Urgell (Lleida) i el Baix Llobregat (Barcelona).