El SEM eleva a 43 els ferits per l'autocar accidentat a Lleida, 4 d'ells crítics

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha elevat fins als 43 els ferits de l'autocar que aquest dimecres ha xocat contra la façana d'un edifici de la Rambla Ferran de Lleida, 4 d'ells en estat crític i altres 7 en estat menys greu.
S'han traslladat els ferits a l'hospital Arnau de Vilanova de la capital lleidatana, ha informat el SEM en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
A més dels 11 ferits crítics i greus, hi ha altres 32 afectats en estat lleu, dels quals alguns han estat traslladats a centres sanitaris i uns altres no han requerit trasllat.
Arran de l'accident, el SEM ha activat 11 unitats, 1 helicòpter medicalitzat i 1 equip de psicòlegs.
Els Bombers de la Generalitat, per la seva banda, han desplaçat finalment 14 dotacions i els treballs han consistit a ajudar a evacuar de l'autobús als ocupants assegurant la zona i recolzar als serveis sanitaris en l'evacuació i atenció dels ferits.