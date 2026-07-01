El SEM eleva a 35 els ferits per l'autocar accidentat a Lleida, 4 d'ells crítics

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha elevat fins als 35 els ferits de l'autocar que aquest dimecres ha xocat contra la façana d'un edifici de la Rambla Ferran de Lleida, 4 d'ells en estat crític i altres 6 en estat menys greu.
S'estan traslladant els ferits a l'hospital Arnau de Vilanova de la capital lleidatana, ha informat el SEM en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Arran de l'accident, el SEM ha activat 12 unitats i 1 equip de psicòlegs i els Bombers de la Generalitat han desplaçat 11 dotacions.