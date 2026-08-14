El SEM eleva a 153 les persones ateses per incidents relacionats amb l'eclipsi a Catalunya

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha elevat fins a les 153 les persones ateses per incidents relacionats amb l'eclipsi solar total a Catalunya entre les 7 hores del dimecres i les 7.30 hores d'aquest divendres, amb un total de 164 trucades al 061 Salut Respon.
Dels 153 casos, 12 incidents han requerit la mobilització d'ambulàncies i 7 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris: 1 en estat crític amb traumatisme, 1 en estat greu, 3 en estat menys greu i 2 en estat lleu, ha informat el SEM en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Les 146 persones restants han estat ateses pel servei del 061 Salut Respon de forma telefònica.
La majoria d'incidents atesos van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi solar i, del total d'incidents atesos pel SEM, 72 han estat relacionats amb afeccions oftalmològiques.
Per regions sanitàries, els incidents han ocorregut a les regions de Barcelona Ciutat (19), Barcelona Metropolitana Nord (34), Catalunya Central (7), Girona (20), Lleida (11), Camp de Tarragona (30), Barcelona Metropolitana Sud (16), Terres de l'Ebre (6) i Penedès (9) (no s'ha registrat cap incident a l'Alt Pirineu i Aran).