El SEM diu que la reubicació d'helicòpters és per "donar resposta a tot el territori"

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -

La directora del SEM, Anna Fontquerni, ha afirmat aquest diumenge que la reubicació d'helicòpters d'emergències mentre es duen a terme tasques de manteniment és per "donar resposta a tot el territori", després que l'empresa responsable, Eliance, no proporciona aparells de substitució malgrat estar obligada a fer-ho per contracte.

"No estem parlant de cap tema territorial, estem parlant d'un tema de país i es tracta d'organitzar els recursos per poder donar resposta a tot el territori", ha defensat en unes declaracions a Europa Press, arran de la polèmica sorgida per la retirada de l'helicòpter medicalitzat a Móra d'Ebre (Tarragona).

Fontquerni ha remarcat que aquesta situació és puntual i que, textualment, a cada moment situaran els recursos que hi hagi disponibles "allà on estratègicament sigui més adequat".

QUATRE BASES

Les quatre bases habituals on es troben els quatre helicòpters se situen a Tremp (Lleida), Móra d'Ebre (Tarragona), Sabadell (Barcelona) i Girona, i el SEM ha reubicat un dels tres helicòpters en actiu a l'helisuperfície que els Bombers tenen a Lleida, mentre que les altres unitats aèries continuen a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.

Després de començar la jornada d'aquest diumenge amb tres unitats, Fontquerni ha explicat que a partir d'aquest dilluns i fins diumenge vinent es disposarà de quatre helicòpters, que estaran operatius a les seves bases.

A l'espera que Eliance compleixi amb el contracte i substitueixi els aparells que entren en revisió, Fontquerni ha detallat que es troben en una circumstància "puntual" que es pot allargar durant les pròximes setmanes.