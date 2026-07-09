El SEM atén a Catalunya a 230 persones per l'onada de calor des del diumenge

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat ha atès a 230 persones durant l'onada de calor des del diumenge, informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat aquest dijous.
El 58% han requerit una ambulància, traslladant a l'afectat a un centre sanitari, i el 42% han estat atesos pel servei 061 Salut respon.
Protecció Civil ha rebaixat a prealerta el pla Procicat, que estava en fase d'alerta per calor, davant de les previsions que indiquen una "breu" disminució de les temperatures extremes aquest divendres i dissabte.