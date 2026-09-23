El SEM atén 71 persones per l'incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a 71 persones per l'incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès (Barcelona) produït aquest dimecres sobre les 1.00 hores.
Dels atesos, 11 persones han estat traslladades en estat menys greu per inhalació de fum a l'Hospital de Granollers (4), a l'Hospital de Mollet del Vallès (4) i a l'Hospital de Sant Celoni (3), ha informat el SEM en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Les altres 60 persones han resultat ferides lleus i no han requerit de trasllat a cap centre hospitalari i, per aquest incident, el SEM ha activat 16 unitats, entre elles 2 equips conjunts amb els Bombers.