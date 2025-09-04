El SEM atén 30 persones per l'incendi d'un local comercial a Amposta (Tarragona)

TARRAGONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 30 persones per l'incendi que s'ha declarat aquest dijous a la tarda en un local comercial a Amposta (Tarragona), informa en un missatge en 'X', recollit per Europa Press.
Segons explica, fins a les 21 hores aproximadament d'aquest dijous, 14 persones han estat donades d'alta 'in situ'; 11 traslladades en estat lleu a l'Hospital Verge de la Cinta; i 5 lleus que han estat derivades a l'Hospital Comarcal d'Amposta.
Segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat a Europa Press, l'avís d'aquest incendi s'ha rebut a les 14.35 hores; es tracta d'una botiga de venda d'electrodomèstics i patinets en la qual "hi havia bateries elèctriques"; i Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el Procicat.