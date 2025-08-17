El SEM atén 156 persones per la calor de dijous a dissabte a Catalunya

BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a un total de 156 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre dijous 14 i dissabte 16 d'agost a Catalunya, informa el Govern de la Generalitat en un comunicat aquest diumenge en el qual demana "màxima prudència" davant de la tarda més crítica de l'onada de calor i amb risc extrem d'incendi.
De les atencions del SEM, en un 60% s'ha requerit d'activació d'ambulància, traslladant a l'afectat a un centre sanitari, mentre que un 40% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon, i un 51,6% dels afectats han estat dones i un 48,4% homes.
La calor nocturna per la matinada de diumenge a dilluns afectarà pràcticament a tot el litoral, des del sud (amb major intensitat) i fins al Maresme (Barcelona), així com a les comarques de Lleida i interior de Tarragona.
Per al dilluns a la tarda es manté l'avís per calor intensa diürna, restringit únicament a les comarques del Segrià, Pla d'Urgell i Garrigues (Leida).
Segons les previsions actuals del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l'avís per calor intensa diürna finalitzaria aquest dilluns a les 20 hores, i pel que fa a la calor nocturna, la nit de dilluns a dimarts encara es mantindran els avisos a les comarques del Baix Llobregat i Barcelonès (Barcelona).
PERILL D'INCENDI
Per la seva banda, davant de l'excepcionalitat per l'elevat risc d'incendi aquest diumenge, Protecció Civil ha recomanat als municipis ajornar per avui qualsevol activitat amb foc o pirotècnia.
Agents Rurals ha estès el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 133 municipis de 13 comarques i també s'incrementa el nombre de municipis en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal: 189 municipis repartits en 24 comarques.
Així mateix, continua restringit l'accés a 9 espais naturals: Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec d'Ares i Mont-roig.