El SEM ha aconseguit reanimar al 84% de les persones ofegades a Catalunya aquest estiu

Registren una mitjana de 65 ofegaments mortals cada any des de 2019



BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès entre l'1 de juny i el 24 de juliol a 119 persones per ofegaments en platges, piscines i rius de Catalunya i en el 84% dels casos ha pogut revertir l'ofegament a través de la maniobra de reanimació cardiopulmonar.

Així ho ha explicat la Conselleria de Salut de la Generalitat, a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en un comunicat en el marc del Dia Mundial per a la Prevenció dels Ahogamientos d'acord amb l'organització de les Nacions Unides (ONU), el 25 de juliol.

Del total de les 119 assistències, el 34% (40 assistències) han estat a la Regió Sanitària de Barcelona; seguida de Tarragona, amb un 30% (36 assistències); Girona, amb un 28% (34 assistències); Catalunya Central, amb un 3% (4 assistències); Terres de l'Ebre i Lleida, amb un 2% (2 assistències), respectivament, i l'Alt Pirineu, amb un 1% (1 assistència).

El lloc on s'han produït més ofegaments ha estat a la platja, amb 71, seguit de les piscines, on se n'han produït 39.

18 PERSONES OFEGADES ENTRE JUNY I JULIOL

Les últimes dades registrades, corresponents als set primers mesos d'aquest any, mostren 29 casos de mort per ofegament: 20 homes i 9 dones.

L'edat mitjana d'aquestes persones és de 57 anys, amb un interval entre els dos i els 86 anys, i majoritàriament són de nacionalitat espanyola (17 casos), francesa (4 casos) i anglesa (2 casos).

En la demarcació de Girona és on s'han registrat més casos (10), seguida de Tarragona (8), Barcelona (7) i Lleida (4).

D'aquests 29 casos, 18 han estat entre juny i juliol: "És una xifra molt elevada i preocupant, i més tenint en compte que encara queda per davant molta temporada d'estiu, platja i piscina".

65 OFEGAMENTS MORTALS CADA ANY

Entre els anys 2019 i 2022, l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) ha registrat un total de 260 defuncions per ofegaments no intencionals produïts a Catalunya, que representen una mitjana anual de 65 ofegaments mortals.

En aquest període, van morir ofegats a Catalunya 211 homes, amb una edat mitjana de 55 anys, i 49 dones, amb una edat mitjana de 60 anys.

A més, han destacat que un 10% dels ofegaments mortals es van produir entre nens de 0 a 14 anys, mentre que en un 28,5% dels casos tenien 75 anys o més.

També han detallat que el número més elevat d'ofegaments mortals es va produir en platges i aigües naturals (176 morts), on els ofegaments mortals en piscines van ser particularment freqüents en el cas dels nens de 0 a 14 anys (15 dels 47 ahogamientos mortals en piscines).

CONSELLS

La Conselleria de Salut fa una crida a extremar la precaució i la vigilància en el bany arran del nombre d'ofegaments en platges i piscines d'aquest estiu.

Han recomanat nedar en companyia d'altres persones i on hi hagi socorristes; no banyar-se si hi ha bandera vermella; evitar consumir begudes alcohòliques abans d'entrar a l'aigua; no entrar a l'aigua "de cop" havent dinat o després d'haver fet exercici intens o d'haver pres molta estona el sol.

També han demanat sortir "immediatament" de l'aigua en cas d'indisposició, i fer un seguiment mèdic, especialment si es té alguna malaltia cardíaca o circulatòria, entre uns altres.