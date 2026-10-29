Augmenten a 69 els morts i 60 dels 110 ferits ingressats a Castella-la Manxa ja han estat donats d'alta

TOLEDO 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El nombre de víctimes mortals de l'accident de tren d'Urda (Toledo) s'ha enfilat a 69, tal com ha avançat aquest dijous el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi), on ha estat acompanyat pel president del Govern central, Pedro Sánchez.
En unes declaracions als mitjans després de la trobada, García-Page ha assenyalat que a les 68 víctimes comptabilitzades aquest dimecres s'hi suma una altra més provinent d'un hospital.
Quant als ferits, dels 110 ingressos que hi va haver dimecres als hospitals de Castella-la Manxa, 60 ja estan donats d'alta i 50 encara estan "en diferents nivells de preocupació".
García-Page ha volgut destacar la notícia "per nosaltres positiva" que quatre dels 15 ferits que estan "en codi vermell" --més gravetat-- "estan evolucionant positivament".