S'eleven a 128 els detinguts pels disturbis a Barcelona aquest dissabte, 72 d'ells menors d'edat

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 128 persones, 72 d'elles menors d'edat, pels disturbis en els entorns de la plaça de Catalunya de Barcelona aquest dissabte després d'una protesta no autoritzada convocada per xarxes socials.
Segons ha informat la policia en un comunicat aquest diumenge, del total de detinguts 122 són homes i 6 dones, i dues de les persones detingudes tenien antecedents per desordres públics.
A més, 14 agents dels Mossos han quedat ferits, 4 d'ells de gravetat.
Durant la tarda i nit d'aquest dissabte els bombers van realitzar 33 intervencions per apagar incendis d'elements urbans com a contenidors i papereres, i es vandalizaron 23 comerços.
Els agents van obrir 68 actes administratives per decomís d'armes blanques, espráis, passamuntanyes, pirotècnia i pedres, entre altres elements.