S'eleva a fase d'alerta l'Inuncat per les pluges intenses aquest cap de setmana a Catalunya

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha elevat a fase d'alerta el pla Inuncat per les previsions de pluges intenses i persistents en diferents punts de Catalunya aquest cap de setmana.
L'activació, de la qual Protecció Civil ha informat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press en el qual demanen "precaució en els desplaçaments, activitats exteriors i zones inundables", arriba després que aquest divendres al migdia l'organisme activés l'Inuncat en fase de prealerta.
Protecció Civil també ha activat l'alerta per previsions de nevades intenses durant el cap de setmana, i el consegüent increment del perill per allaus, pel que també ha demanat precaució a l'hora de practicar activitats a l'aire lliure.