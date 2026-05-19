Seleccionats els 5 finalistes del Premi Princesa de Girona Recerca 2026

GIRONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El jurat del Premi Princesa de Girona Recerca 2026 ha seleccionat 5 finalistes provinents de Girona, Biscaia, Còrdova, Madrid i Cadis, i el guanyador se sabrà en l'acte central del Tour del talent a Múrcia, informa en un comunicat aquest dimarts.
Els finalistes són la professora i investigadora a la Universitat Tècnica de Múnic, Ana I. Benítez; la química especialitzada en conversió sostenible d'energia, investigadora i líder de grup a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), Carla Casadevall; i el professor i investigador de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Javier Santos.
També l'investigador principal a l'Institut Tecnològic de Massachusetts i líder del Grup de Modelatge Integral al Centre de Ciència de Plasma i Fusió, Pablo Rodríguez Fernández; i l'investigador Ramón y Cajal a l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, Rafael Luque.
Aquesta edició dels Premis Princesa de Girona en les categories Recerca, Art, Social i CreaEmpresa ha rebut 400 candidatures, i els finalistes "comparteixen trajectòries d'excel·lència en la recerca científica i la innovació tecnològica".
El Tour del talent 2026 a Múrcia començarà el 23 de maig i s'estendrà fins al diumenge 31, i l'acte d'anunci del guardonat tindrà lloc el dimarts 26.