Seleccionats cinc equips finalistes per al Liceu Mar del Port Vell de Barcelona

Les propostes són una combinació d'estudis locals i internacionals
BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -
El Concurs Internacional d'Arquitectura Liceu Mar, impulsat pel Gran Teatre del Liceu i el Port de Barcelona, ha seleccionat cinc equips finalistes entre les 55 candidatures presentades per equips d'arquitectura i urbanisme d'àmbit local i internacional.
Concebut com la segona seu del teatre líric, el Liceu Mar és un nou espai que vol ser un pol creatiu i cultural que preveu programar dansa i òperes en formats diversos que, més enllà de la construcció del nou equipament, el projecte impulsa la transformació integral del Moll d'Espanya, al Port Vell, integrant arquitectura i urbanisme.
Després de la recepció de les 55 propostes, el jurat presidit per la urbanista Martha Thorne ha seleccionat UTE Sanaa + CFA, UTE Batlle Roig SLP - Snohetta Oslo, UTE Barozzi Veiga + Maio + Burgos Garrido, UTE Sou Fujimoto + Gras + Aldayjover i UTE Decas_b720_CeC, totes formades per una combinació d'estudis locals i internacionals.
La selecció d'aquestes cinc candidatures s'ha dut a terme d'acord amb la valoració d'obres ja realitzades i presentades pels autors i especialistes d'aquests àmbits: arquitectura, urbanisme, acústica, disseny i comunicació audiovisual i noves tecnologies.
Martha Thorne ha destacat que és un concurs "molt especial" que posa a la par arquitectura i urbanisme, i ha subratllat la solidesa dels 55 equips presentats en la primera fase, a més de la tasca laboriosa i dura del jurat per seleccionar-los.
Ha considerat que el futur Liceu Mar té moltes possibilitats per contribuir a la cultura i a la ciutat de Barcelona, i ha dit que pot donar "un missatge al món" de l'arquitectura i l'urbanisme.
DESENVOLUPAR UNA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA
Els cinc equips hauran de desenvolupar una proposta arquitectònica completa i el guanyador --que es preveu conèixer-lo al setembre-- rebrà l'encàrrec de redactar l'avantprojecte, el projecte bàsic i les fases posteriors, mentre que els equips finalistes rebran una compensació de 25.000 euros cadascun.
L'edifici del Liceu Mar de Barcelona tindrà una superfície estimada d'uns 9.000 metres quadrats --en un àmbit total del projecte de 46.500 metres quadrats--, i la nova urbanització contemplarà el soterrament de la vialitat per potenciar els espais públics al voltant del futur equipament, el confort amb espais d'ombra, l'accés a la làmina d'aigua i convertir-se en un nou espai central entre el Port Vell i la ciutat.
L'empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa) s'encarrega de la gestió integral de la construcció del nou Liceu Mar, i per la seva banda el Port de Barcelona serà el responsable de la urbanització dels entorns del futur equipament.